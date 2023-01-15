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Украина получит от Британии САУ AS-90
15.01.2023 07:17 Алина Груднева

Украина получит от Британии САУ AS-90

Правительство Великобритании объявило о намерении передать Украине самоходные артиллерийские установки AS-90.

Об этом сказано на официальном сайте.

Указывается, что кроме 14 танков Challenger 2, Британия передаст 30 единиц САУ AS-90.

"Эскадрилья из 14 танков прибудет в Украину в ближайшие недели. Ожидается, что за ними прибудут около 30 гаубиц AS-90", - сказано в заявлении.

Британское правительство отметило, что отправка этих вооружений знаменует начало изменения подходов в поддержке Украины Соединенным Королевством.

В ближайшие дни стартует обучение украинских военных управлению переданными танками и САУ.

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