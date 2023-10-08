



Украина недосчитается оружия из-за Израиля

Известный американский аналитик Томас Фридман разразился очередной антиизраильской статьей в The New York Times.



Война против ХАМАСа стала эпицентром "волны, которая не только ввергнет Израиль и палестинцев сектора Газа в хаос, но и обрушится на Украину, Саудовскую Аравию и, скорее всего, на Иран", отмечает Томас Фридман .



"Любая затяжная война между Израилем и ХАМАСом может привести к перенаправлению американской военной техники, необходимой Киеву, в Тель-Авив, и это сделает невозможным предлагаемое саудовско-израильское соглашение по нормализации отношений", - отмечается в публикации.



"Если Израиль собирается вторгнуться в сектор Газа и начать длительную войну, Украине придется беспокоиться о конкуренции со стороны Тель-Авива за ракеты "Пэтриот", а также 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие базовые вооружения, в которых Украина отчаянно нуждается...