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Украина недосчитается оружия из-за Израиля
08.10.2023 16:40 Евгения Финкильштейн

Украина недосчитается оружия из-за Израиля

Известный американский аналитик Томас Фридман разразился очередной антиизраильской статьей в The New York Times. 

Война против ХАМАСа стала эпицентром "волны, которая не только ввергнет Израиль и палестинцев сектора Газа в хаос, но и обрушится на Украину, Саудовскую Аравию и, скорее всего, на Иран", отмечает  Томас Фридман . 

"Любая затяжная война между Израилем и ХАМАСом может привести к перенаправлению американской военной техники, необходимой Киеву, в Тель-Авив, и это сделает невозможным предлагаемое саудовско-израильское соглашение по нормализации отношений", - отмечается в публикации. 

"Если Израиль собирается вторгнуться в сектор Газа и начать длительную войну, Украине придется беспокоиться о конкуренции со стороны Тель-Авива за ракеты "Пэтриот", а также 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и другие базовые вооружения, в которых Украина отчаянно нуждается... 

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