Новости » Политика
Убийство Дугиной: в Украине "потроллили" ФСБ
22.08.2022 22:25 Алина Груднева

Убийство Дугиной: в Украине "потроллили" ФСБ

Нацгвардия Украины подшутила над версией ФСБ относительно убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

 
Поводом для шутки стало "липовое" удостоверение женщины, которую в России назвали "исполнительницей" убийства. 
 
"Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли", – подписали в Нацгвардии.
 
Под сообщением опубликовали фото таких же "удостоверений", принадлежащих Марие Захаровой, Маргарите Симонян и Ольге Скабеевой.

Убийство Дугиной: в Украине "потроллили" ФСБ
Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы