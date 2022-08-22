



Убийство Дугиной: в Украине "потроллили" ФСБ

Нацгвардия Украины подшутила над версией ФСБ относительно убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

Поводом для шутки стало "липовое" удостоверение женщины, которую в России назвали "исполнительницей" убийства.

"Если поискать, то можно найти удостоверение целой "агентурной сети" НГУ, которую сегодня уже частично раскрыли", – подписали в Нацгвардии.

Под сообщением опубликовали фото таких же "удостоверений", принадлежащих Марие Захаровой, Маргарите Симонян и Ольге Скабеевой.