



У НАТО есть план в случае нападения России, - Bild

Страны НАТО разработали план на случай войны с Россией. Об этом в четверг, 13 июля, сообщило немецкое издание Bild.



Отмечается, что секретный оборонный план НАТО по реагированию на вероятное нападение России имеет 4400 страниц. В нем подробно прописано, что должны сделать страны Альянса в ответ на угрозу со стороны РФ.



В частности, Германия должна сыграть роль ключевого логистического центра.



"Всего 300 000 военнослужащих Альянса будут находиться в состоянии повышенной готовности, в том числе 35 тыс. солдат Бундесвера. Планируется разместить больше солдат на востоке. Германия отвечает за Литву, Канада - за Латвию, Великобритания - за Эстонию, а США - за Польшу", - пишет издание.



Обсуждается вопрос о создании второго сухопутного командования НАТО. В качестве места размещения рассматривается немецкий Висбаден.



"НАТО хочет лучше защитить свои подводные коммуникации от диверсий создавая новые наблюдательные центры", - указывает в статье.



Также НАТО займется расширением подразделений с тяжелым вооружением, способных выдержать упорные бои, усилит системы ПВО, увеличит запасы дальнобойной артиллерии и ракет.





