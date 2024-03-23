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Туск о теракте в "Крокусе": главное, чтобы это не стало предлогом для эскалации
23.03.2024 17:39 Алина Груднева

Туск о теракте в "Крокусе": главное, чтобы это не стало предлогом для эскалации

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске.

Он осудил нападение на посетителей концертного зала, в результате чего, по данным СК РФ, погибли как минимум 133 человека.

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Туск выразил надежду на то, что этот теракт не послужит предлогом для эскалации конфликта в регионе. 

"Мы все скорбим вместе с семьями жертв и надеемся, что эта трагедия не будет использована кем-либо в качестве оправдания для эскалации насилия и агрессии", - отметил он.

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