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Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в РФ, - Эрдоган
24.06.2023 17:46 Ирина Демьянова

Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в РФ, - Эрдоган

Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в России.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadoly Agency.

Такое заявление турецкого лидера прозвучало во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.

"По заданию управления связи президента РФ на встрече обсуждались последние события в России. Во время встречи президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом", - говорится в сообщении.

"Как Турция, мы готовы внести свой вклад в то, чтобы то, что произошло в этом контексте, прошло как можно скорее", - заявил Эрдоган.
 

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