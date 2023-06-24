



Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в РФ, - Эрдоган

Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в России.



Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadoly Agency.



Такое заявление турецкого лидера прозвучало во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.



"По заданию управления связи президента РФ на встрече обсуждались последние события в России. Во время встречи президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом", - говорится в сообщении.



"Как Турция, мы готовы внести свой вклад в то, чтобы то, что произошло в этом контексте, прошло как можно скорее", - заявил Эрдоган.

