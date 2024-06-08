



Турция будет реабилитировать украинских военных

Украина и Турция договорились о сотрудничестве в сфере реабилитации военнослужащих.



Об этом сообщает украинское оборонное ведомство.



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Соответствующее соглашение подписала замглавы Минобороны Украины Наталич Калмыкова и посол Турции. Оно включает в себя создание центров совершенства - учреждений, которые возьмут на себя лидерство в сфере реабилитации.



"Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турция. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих. Его цель - создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления", - сказала Калмыкова.