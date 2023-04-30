



The Sun: В английском пабе нашли “конфиденциальные” чертежи атомной подлодки

В Англии, в туалетной кабинке паба Wetherspoons, что в графстве Камбрия, нашли конфиденциальные чертежи атомной подлодки Anson.



Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на источники.



В документах была ключевая информация о гидравлике Anson. Бумаги имели отметку “Официальная конфиденциальность” — это на один уровень ниже секретных.



Документ был найден вместе с ремешком Королевского флота. От бара пять минут хода до верфи BAE Systems, где строят подлодки класса Astute.



“Паб был полон людей – военных и гражданских. Я зашел в туалет, а чертеж и ремешок валялись на полу кабинки. Кто угодно мог их найти. Повезло, что это не был какой-нибудь российский шпион под глубоким прикрытием”, — рассказал источник.



Представитель ВМС сообщил The Sun, что бумаги были “общими учебными документами”, они являются частью справочного пособия для тех, кто служит или работает на подлодке. Любой, кто работал на подлодке, мог воспользоваться этими документами.



Судно Anson было спущено на воду в феврале, сейчас оно базируется на военно-морской базе в Шотландии для проведения ходовых испытаний. Anson вооружен торпедами Spearfish и ракетами Tomahawk. Военно-морской флот описывает подлодку как “передовой военный потенциал Великобритании” и самое совершенное в мире судно типа “охотник-убийца”. Ядерные реакторы Anson позволяют судну работать 25 лет без дозаправки. Судно может совершить кругосветное путешествие, не поднимаясь с глубины на поверхность.



