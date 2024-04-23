



Татьяна и Сергей Никитины могут пополнить список иноагентов

Российская машина доносов определила следующие жертвы.



Сергея и Татьяну Никитиных обвинили в спонсировании ВСУ.



“Патриоты” просят признать артистов иноагентами — но продолжают любить их песни.



Обвинения в адрес артистов стали выдвигать после того, как в сети появился анонс фестиваля “Возраст счастья. Продолжение следует”, запланированного на вторую половину мая в Будве. Это мероприятие несколько лет организует в Черногории израильская компания Life Tech Academy медиаменеджера и основателя издательского дома “Коммерсант” Владимира Яковлева.



Проект “Возраст счастья” посвящен активной старости. В рамках фестиваля состоятся лекции психологов, занятия йогой и медитацией, а также творческие встречи — выступления писателя Дмитрия Быкова, поэтессы Веры Полозковой, певицы Манижи, актрисы Чулпан Хаматовой, музыканта Бориса Гребенщикова и бардов Никитиных.



Скорее всего, именно состав участников мероприятия и стал поводом для подозрения в том, что он проводится в поддержку Украины, хотя в программе фестиваля Украина никак не упоминается.



Тем не менее Z-активисты прямо написали, что Никитины “оказались спонсорами ВСУ”. Они вспомнили, что после начала войны артисты уехали в США, где живет семья их сына Александра, а также записывали ролики для организации “Настоящая Россия”, созданной Борисом Акуниным, Михаилом Барышниковым и Сергеем Гуриевым.

