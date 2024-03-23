



Талибы следом за ХАМАСом возмутились атакой джихадистов в Москве

Террористы "Талибана", захватившие власть в Афганистане, следом за ХАМАСом осудили теракт в Москве, за который ответственность на себя взяла террористическая организация ИГИЛ.



Талибы назвали произошедшее в "Крокусе" "явным нарушением всех гуманитарных стандартов".



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"ИГИЛ этим показал, что группировка находится в руках иностранных спецслужб и ее цель - дискредитировать ислам", - сказал представитель МИД Абдул Кахар Балхи.



Что примечательно, ранее аналогичным образом высказались террористы ХАМАС, устроившие кровавую резню в Израиле 7 октября. Они "выразили соболезнования" россиянам.