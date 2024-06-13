



Талибан попросился в БРИКС

Пока еще движение Талибан в России запрещено. Однако все очень быстро меняется в Оси зла. В Афганистане в 2021 году пришли в к власти и в одно мгновение уничтожили все продвижения цивилизации. А на этой неделе даже поехали в российскую Казань обмениваться опытом в области образования. Напомним, что как только талибы вернулись к власти, они тут же запретили образование для девушек.



Следующая новость из этого уголка средневековья заключается в том, что талибан попросил принять Афганистан в БРИКС. Кроме того, талибы также рассчитывают, что их примут в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом заявил газете “Известия” поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.



“Афганистан все еще остается наблюдателем в ШОС, но мы хотим стать постоянным членом этой организации. И мы хотим, чтобы в этом вопросе нас поддержала Россия. То же самое касается БРИКС. <…> Афганистан также хотел бы в будущем стать членом Евразийского экономического союза”, — сказал Гарвал.



При этом он признал, что наиболее простым выглядит присоединение именно к ШОС, поскольку все основные партнеры Афганистана являются членами этой организации. В то же время для включения в БРИКС и ЕАЭС у Кабула еще нет достаточной политической и юридической базы, сказал Гарвал.

