Хаос в Кении: из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение

В Кении вспыхнули беспорядки на массовых акциях протеста из-за принятия закона о повышении налогов.



По данным The New York Times, демонстранты пытались взять штурмом здание парламента.



Ненадолго им удалось проникнуть внутрь и устроить там пожар. Для разгона толпы силовики применили боевое оружие, слезоточивый газ и водометы.



Десятки демонстрантов были ранены, есть погибшие. Для подавления беспорядков президент страны приказал направить военных. Объявлено чрезвычайное положение.

🇰🇪 A state of emergency was declared in Kenya amid anti-government protests.



The President of Kenya said that he ordered the military to quell the unrest. https://t.co/tyFqjAVr50 pic.twitter.com/uwk5J2hW8Y