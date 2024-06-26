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Хаос в Кении: из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение
26.06.2024 22:30 Алина Груднева

Хаос в Кении: из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение

В Кении вспыхнули беспорядки на массовых акциях протеста из-за принятия закона о повышении налогов.

По данным The New York Times, демонстранты пытались взять штурмом здание парламента.

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Ненадолго им удалось проникнуть внутрь и устроить там пожар. Для разгона толпы силовики применили боевое оружие, слезоточивый газ и водометы.

Десятки демонстрантов были ранены, есть погибшие. Для подавления беспорядков президент страны приказал направить военных. Объявлено чрезвычайное положение.

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