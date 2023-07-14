



Сжигать не запрещено: Шведы ответили на гнев Израиля

В Швеции не имеют юридических возможностей запретить сожжение священных книг.



По данным газеты "Исраэль хайом", таким образом местный чиновник на условиях анонимности прокомментировал гнев израильтян относительно того, что полиция разрешила сжечь возле посольства в Стокгольме Танах.



"Нет никакой возможности предотвратить сожжение, которое запланировано на завтра перед посольством Израиля в Стокгольме", — сказал чиновник.



По его словам, шведское законодательство ограничивает "свободу слова" только в случаях клеветы, нанесения ущерба репутации отдельных лиц или подстрекательства против целых групп.



"Сожжение священных книг — это протест против религии, а не против евреев. Если это событие будет сопровождаться антисемитскими высказываниями, то можно будет привлечь к ответственности человека, стоящего за сожжением", — отметил чиновник.



Он добавил, что сожжение Корана перед мечетью, которое произошло две недели назад в Курбан-Байрам, тоже нельзя было предотвратить.



"Как и в том случае, так и сейчас нет никаких доказательств намерения совершить насильственные действия", - добавил он.



Решение полиции Швеции разрешить сжечь Танах возле израильского посольства во время демонстрации вызвало гнев в Еврейском Государстве. С осуждением выступили президент, премьер-министр, министр иностранных дел и другие политики. МИД работает над решением вопроса о том, чтобы не допустить этого акта антисемитизма.



По данным Ynet, министр диаспоры Амихай Шикли призвал шведского премьера прекратить инциденты со сжиганием книг. В ответ министр иностранных дел Тобиас Бильстрем заявил, что шведское правительство не уполномочено нарушать "конституционное право своих граждан на свободу слова".