Суд вынес приговор демонстрантке, ударившей Дихтера
В пятницу, 24 марта, окружной суд Петах-Тиквы вынес приговор демонстрантке, ударившей израильским флагом министра сельского хозяйства Ави Дихтера.
По данным Israel Hayom, вердикт озвучил судья Менахем Мизрахи.
Он освободил 47-летнеюю подозреваемую под домашний арест на четыре дня.
Полиция просила продлить срок ее содержания под стражей на пять суток.
Напомним, накануне участница "ненасильственных протестов против диктатуры" в районе Аэропорт-Сити ударила министра сельского хозяйства израильским флагом по голове. Ее сразу же задержали.