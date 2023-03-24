



Суд вынес приговор демонстрантке, ударившей Дихтера

В пятницу, 24 марта, окружной суд Петах-Тиквы вынес приговор демонстрантке, ударившей израильским флагом министра сельского хозяйства Ави Дихтера.



По данным Israel Hayom, вердикт озвучил судья Менахем Мизрахи.



Он освободил 47-летнеюю подозреваемую под домашний арест на четыре дня.



Полиция просила продлить срок ее содержания под стражей на пять суток.



Напомним, накануне участница "ненасильственных протестов против диктатуры" в районе Аэропорт-Сити ударила министра сельского хозяйства израильским флагом по голове. Ее сразу же задержали.



