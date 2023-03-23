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Нападение на Дихтера: демонстрантка арестована, Нетаниягу в гневе
23.03.2023 13:42 Алина Груднева

Нападение на Дихтера: демонстрантка арестована, Нетаниягу в гневе

Полиция арестовала женщину, которая на акции протеста ударила министра сельского хозяйства Ави Дихтера израильским флагом по голове.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил нападение на министра со стороны демонстрантки и требовал, чтобы лидеры оппозиции "немедленно прекратили анархию, насилие и подстрекательство".

"Я требую чтобы полиция и прокуратура приняли немедленные и решительные меры против любого, кто прикоснется к избранным должностным лицам, пока не стало слишком поздно", - призвал он.

Ранее спикер Кнессета Амир Охана потребовал от всех политиков осудить это нападение.

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