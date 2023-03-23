



Нападение на Дихтера: демонстрантка арестована, Нетаниягу в гневе

Полиция арестовала женщину, которая на акции протеста ударила министра сельского хозяйства Ави Дихтера израильским флагом по голове.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил нападение на министра со стороны демонстрантки и требовал, чтобы лидеры оппозиции "немедленно прекратили анархию, насилие и подстрекательство".



"Я требую чтобы полиция и прокуратура приняли немедленные и решительные меры против любого, кто прикоснется к избранным должностным лицам, пока не стало слишком поздно", - призвал он.



Ранее спикер Кнессета Амир Охана потребовал от всех политиков осудить это нападение.