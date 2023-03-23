



Охана возмущен нападением на Ави Дихтера



Спикер Кнессета Амир Охана осудил сегодняшнее нападение на министра сельского хозяйства Ави Дихтера на акции протеста.



Соответствующее заявление он сделал днем, 23 марта.



По словам Охана, Дихтер, в прошлом защищавший жизни израильтян, подвергся нападению со стороны человека с государственным флагом.



"Я ожидаю, что все выборные должностные лица, где бы они ни находились, осудили этот

инцидент и успокоили ситуацию ради всей страны", — подчеркнул Охана.



Напомним, на акции протеста участница митинга ударила Ави Дихтера флагом по голове.



