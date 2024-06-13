



Страны-члены группы "Рамштайн" обязались предоставить Украине $100 млрд

Страны-члены Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" обязались предоставить Украине помощь по безопасности почти на 100 млрд долларов. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 23-й встречи в Брюсселе в четверг, 13 июня.



"Я горжусь тем, что с февраля 2022 года эта Контактная группа обязалась оказать Украине помощи по безопасности более чем на 98 млрд долларов. И эта коалиция продолжает находить инновационные и устойчивые способы быстрого предоставления критически важных сил и средств для удовлетворения насущных потребностей Украины", - сказал он.



Шеф Пентагона поблагодарил Швецию, Бельгию и Испанию за последние пакеты военной помощи Украине и напомнил, что США так же продолжают оказывать Украине необходимую помощь по безопасности.



"С тех пор как был подписан закон, Соединенные Штаты уже поставили десятки тысяч артиллерийских снарядов, тысячи противотанковых мин, сотни гранатометов и систем противотанкового вооружения, а также больше средств ПВО, чтобы помочь Украине дать отпор российским войскам под Харьковом", - заявил он.



Ллойд Остин заявил, что ВСУ нанесли российским захватчикам "огромные потери".



"Со времени полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года по меньшей мере 350 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены. Украинские войска потопили, уничтожили или повредили 24 российских средства в Черном море", - отметил он.



По оценке министра, с сентября прошлого года, когда Россия начала свое наступление, было уничтожено более 2600 российских боевых машин.