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Кушанашвили угодил в реанимацию: поставлен диагноз
20.06.2024 13:15 Алина Груднева

Кушанашвили угодил в реанимацию: поставлен диагноз

Известный российский музыкальный критик Отар Кушанашвили попал в реанимацию.

По данным SHOT, врачи диагностировали острую непроходимость кишечника.

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Уточняется, что пациенту поставили газоотводную трубку. Состояние Кушанашвили удалось стабилизировать. Он находится в сознании.

Помимо прочего, врачи диагностировали цирроз печени и панкреатит, а также проблемы с сердцем после инсульта.

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