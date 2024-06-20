



Кушанашвили угодил в реанимацию: поставлен диагноз

Известный российский музыкальный критик Отар Кушанашвили попал в реанимацию.



По данным SHOT, врачи диагностировали острую непроходимость кишечника.



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Уточняется, что пациенту поставили газоотводную трубку. Состояние Кушанашвили удалось стабилизировать. Он находится в сознании.



Помимо прочего, врачи диагностировали цирроз печени и панкреатит, а также проблемы с сердцем после инсульта.