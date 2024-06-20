



США теряют надежду на заключение сделки между Израилем и ХАМАСом

В Вашингтоне все меньше верят в возможность заключения сделки между Израилем и ХАМАСом по прекращению огня в Газе и освобождению заложников.



Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников, говоривших на условиях анонимности.



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По их словам, ни одна из сторон не хочет идти на уступки. Это вызывает у американской администрации беспокойство относительно того, что война будет продолжаться как минимум еще несколько месяцев.



"Я думаю, что она продлится как минимум до конца 2024 года", – сообщил источник.



По словам другого чиновника, камнем преткновения является второй этап потенциальной сделки относительно полноценного прекращения огня в Газе и освобождения оставшихся в плену у террористов заложников. В США уверены, что ХАМАС не согласится на сделку до тех пор, пока не Израиль выполнит все требования боевиков.



