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Соглашение между РФ и КНДР обеспокоило НАТО
20.06.2024 09:26 Алина Груднева

Соглашение между РФ и КНДР обеспокоило НАТО

Соглашение между Россией и КНДР является очередным подтверждением того, что демократические страны должны объединиться и выступить единым фронтом.

По данным Reuters, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Он подчеркнул, что КНДР передала России большое количество боеприпасов, которые используются в войне против Украины.

"Мы должны осознавать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели", – подчеркнул он.

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