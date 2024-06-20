Соглашение между РФ и КНДР обеспокоило НАТО
Соглашение между Россией и КНДР является очередным подтверждением того, что демократические страны должны объединиться и выступить единым фронтом.
По данным Reuters, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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Он подчеркнул, что КНДР передала России большое количество боеприпасов, которые используются в войне против Украины.
"Мы должны осознавать, что авторитарные государства все больше объединяются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда раньше не видели", – подчеркнул он.