



Кипр прекратил выдавать визы ливанцам из-за угроз Насраллы

Посольство Кипра приостановило выдачу виз гражданам Ливана.



Об этом сообщает телеканал "Аль-Джадид".



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На соответствующие меры дипломатическое представительство пошло после того, как генсек "Хезболлы" Хасан Насралла разразился угрозами в адрес Кипра.



"Если вы позволите Израилю использовать ваши аэропорты против Ливана, то "сопротивление" втянет вас в круг боевых действий", - угрожал он.



Президент Кипра Никос Христодулидис осудил заявление Насраллы. По его словам, слова генсека "Хезболлы" не имеют ничего общего с действительностью.