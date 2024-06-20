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Кипр прекратил выдавать визы ливанцам из-за угроз Насраллы
20.06.2024 11:46 Алина Груднева

Кипр прекратил выдавать визы ливанцам из-за угроз Насраллы

Посольство Кипра приостановило выдачу виз гражданам Ливана.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Джадид".

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На соответствующие меры дипломатическое представительство пошло после того, как генсек "Хезболлы" Хасан Насралла разразился угрозами в адрес Кипра.

"Если вы позволите Израилю использовать ваши аэропорты против Ливана, то "сопротивление" втянет вас в круг боевых действий", - угрожал он.

Президент Кипра Никос Христодулидис осудил заявление Насраллы. По его словам, слова генсека "Хезболлы" не имеют ничего общего с действительностью.

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