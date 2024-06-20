



Ураганы обрушились на Чехию: погибла женщина

На Чехию 19 июня обрушились ураганы, из-за чего тысячи потребителей остались без электричества.



По данным ČTK, непогода накрыла Моравско-Силезский край.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Из-за сильного ветра дерево рухнуло на 50-летнюю женщину. Спасти пострадавшую не удалось. Ее муж чудом уцелел.



Из-за сильных ливней затопило нижние этажи домов и подвалы. Также повреждены крыши зданий и автомобили. Движение транспорта, в том числе поездов, было ограничено.