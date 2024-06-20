Иран в гневе из-за решения Канады относительно КСИР
Тегеран осудил решение Канады внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.
Соответствующее заявление сделал представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Действия Канады не окажут никакого влияния на законную и сдерживающую мощь КСИР», — отметил он.
По его словам, Тегеран оставляет за собой право соответствующим образом отреагировать на включение КСИР в список террористов.