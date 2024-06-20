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Иран в гневе из-за решения Канады относительно КСИР
20.06.2024 09:15 Алина Груднева

Иран в гневе из-за решения Канады относительно КСИР

Тегеран осудил решение Канады внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Соответствующее заявление сделал представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.

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"Действия Канады не окажут никакого влияния на законную и сдерживающую мощь КСИР», — отметил он.

По его словам, Тегеран оставляет за собой право соответствующим образом отреагировать на включение КСИР в список террористов.
 

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