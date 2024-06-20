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Россия подписала соглашение о партнерстве с Вьетнамом
20.06.2024 10:54 Алина Груднева

Россия подписала соглашение о партнерстве с Вьетнамом

Россия и Вьетнам подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

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Уточняется, что соглашение подписал Владимир Путин, находящийся с визитом во Вьетнаме. По его словам, обе страны собираются перейти на национальные валюты при расчетах.

"Вьетнам заинтересован в развитии военно-технического сотрудничества в авиационной сфере, в судостроении, РФ готова оказать посильную помощь", — сообщил глава Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Ранее Путин подписал соглашение о партнерстве с Северной Кореей, куда также прибыл с государственным визитом.

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