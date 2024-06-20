



Россия подписала соглашение о партнерстве с Вьетнамом

Россия и Вьетнам подписали соглашение о стратегическом партнерстве.



Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что соглашение подписал Владимир Путин, находящийся с визитом во Вьетнаме. По его словам, обе страны собираются перейти на национальные валюты при расчетах.



"Вьетнам заинтересован в развитии военно-технического сотрудничества в авиационной сфере, в судостроении, РФ готова оказать посильную помощь", — сообщил глава Федеральной службы РФ по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.



Ранее Путин подписал соглашение о партнерстве с Северной Кореей, куда также прибыл с государственным визитом.