Ливан: выдача виз посольством Кипра остановлена лишь на день
Вице-спикер парламента Ливана Элиас Бу Сааб опроверг информацию о том, что посольство Кипра приостановило выдачу виз ливанцам из-за угроз со стороны генсека Хезболлы Хасана Насраллы.
Соответствующий комментарий он предоставил ливанской сети MTV.
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"В этих словах нет правды. Посольство прекратило принимать визы на один день по административным причинам. Прием заявок будет возобновлен завтра", - сказал он.
В ливанской сети LBCI также сообщили, что угрозы Насраллы и прекращение выдачи виз не имеют ничего общего.