



В Индии десятки погибших и около 100 пострадавших из-за алкоголя

В Индии как минимум 34 человека погибли и около 100 госпитализированы из-за употребления поддельного алкоголя.



В "паленке" выявлены частицы метанола.



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По данным местных властей, в больницах многие пациенты находятся в критическом состоянии. Ожидается, что число погибших увеличится.



По подозрению в распространении поддельного алкоголя задержан 49-летний мужчина. В ходе обысков у него обнаружили 200 литров напитка со следами метанола.



Также отстранены десять сотрудников больниц и правоохранительных органов. Их подозревают в причастности к происшествию.