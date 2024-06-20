Новости » Происшествия
В Индии десятки погибших и около 100 пострадавших из-за алкоголя
20.06.2024 12:44 Алина Груднева

В Индии десятки погибших и около 100 пострадавших из-за алкоголя

В Индии как минимум 34 человека погибли и около 100 госпитализированы из-за употребления поддельного алкоголя.

В "паленке" выявлены частицы метанола.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным местных властей, в больницах многие пациенты находятся в критическом состоянии. Ожидается, что число погибших увеличится.

По подозрению в распространении поддельного алкоголя задержан 49-летний мужчина. В ходе обысков у него обнаружили 200 литров напитка со следами метанола. 

Также отстранены десять сотрудников больниц и правоохранительных органов. Их подозревают в причастности к происшествию.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы