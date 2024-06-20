В Швеции оправдали сирийца, обвиненного в военных преступлениях
Стокгольмский суд оправдал одного из самых высокопоставленных сирийских чиновников, обвиняемого в военных преступлениях.
Сторона обвинения не смогла доказать его причастность к преступлениям против прав человека.
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Сирийский бригадный генерал Мохаммед Хамо был признан невиновным по обвинению в "пособничестве" военным преступлениям в 2012 году.
В суде отметили, что сторона обвинения не смогла доказать причастность его подразделения к "неизбирательным атакам" и в предоставлении оружия для нападений.