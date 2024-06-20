Новости » Происшествия
В Швеции оправдали сирийца, обвиненного в военных преступлениях
20.06.2024 12:52 Алина Груднева

В Швеции оправдали сирийца, обвиненного в военных преступлениях

Стокгольмский суд оправдал одного из самых высокопоставленных сирийских чиновников, обвиняемого в военных преступлениях.

Сторона обвинения не смогла доказать его причастность к преступлениям против прав человека.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Сирийский бригадный генерал Мохаммед Хамо был признан невиновным по обвинению в "пособничестве" военным преступлениям в 2012 году.

В суде отметили, что сторона обвинения не смогла доказать причастность его подразделения к "неизбирательным атакам" и в предоставлении оружия для нападений.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы