



Столтенберг: Союзники по НАТО передают Украине 99% помощи

На поле боя в Украине продолжает оставаться сложная ситуация. Союзники по НАТО передают 99% всей военной помощи.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.



"Россия преследует имперские амбиции, и ситуация в Украине, на поле боя, сложная. Так что жизненно важно, чтобы мы усилили поддержку. Союзники по НАТО обеспечивают 99 процентов военной помощи, и наши партнеры также играют важную роль", - отметил генсек.



Он также отметил, что приветствует помощь со стороны Грузии в принятии тысяч украинских беженцев и значительную гуманитарную, а также финансовую помощь для нашей страны.



Напомним, по информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. При этом оккупанты продолжают активные штурмы в Донецкой области, в частности на Новопавловском направлении.