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Столкновения на границе с Беларусью: Дуда созывает Совет нацбезопасности
06.06.2024 19:10 Алина Груднева

Столкновения на границе с Беларусью: Дуда созывает Совет нацбезопасности

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета нацбезопасности из-за напряженности на границе с Беларусью, где происходят столкновения с мигрантами.

Об этом сообщает государственное информационное агентство страны PAP.

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"Учитывая то, что происходит в последнее время и в последние месяцы, я принял решение созвать Совет национальной безопасности", - сообщил он журналистам.

По словам Дуды, он планирует провести заседание после выборов в Европарламент, 10 июня.

Ранее сообщалось, что скончался польский пограничник, раненый около недели назад во время попытки прорыва мигрантов через границу.

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