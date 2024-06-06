Столкновения на границе с Беларусью: Дуда созывает Совет нацбезопасности
Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета нацбезопасности из-за напряженности на границе с Беларусью, где происходят столкновения с мигрантами.
Об этом сообщает государственное информационное агентство страны PAP.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Учитывая то, что происходит в последнее время и в последние месяцы, я принял решение созвать Совет национальной безопасности", - сообщил он журналистам.
По словам Дуды, он планирует провести заседание после выборов в Европарламент, 10 июня.
Ранее сообщалось, что скончался польский пограничник, раненый около недели назад во время попытки прорыва мигрантов через границу.