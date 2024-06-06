



Столкновения на границе с Беларусью: Дуда созывает Совет нацбезопасности

Президент Польши Анджей Дуда созвал заседание Совета нацбезопасности из-за напряженности на границе с Беларусью, где происходят столкновения с мигрантами.



Об этом сообщает государственное информационное агентство страны PAP.



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"Учитывая то, что происходит в последнее время и в последние месяцы, я принял решение созвать Совет национальной безопасности", - сообщил он журналистам.



По словам Дуды, он планирует провести заседание после выборов в Европарламент, 10 июня.



Ранее сообщалось, что скончался польский пограничник, раненый около недели назад во время попытки прорыва мигрантов через границу.