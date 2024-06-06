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Столкновения на границе с Беларусью: в Польше скончался раненый пограничник
06.06.2024 18:02 Алина Груднева

Столкновения на границе с Беларусью: в Польше скончался раненый пограничник

В Польше скончался раненый в результате столкновений с мигрантами на границе с Беларусью пограничник.

Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Комыш.

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По его словам, сотрудник польской погранслужбы получил ножевое ранение во время попытки прорыва мигрантов. Он находился в больнице больше недели. В конечном итоге, врачи так и не смогли его спасти.

"С глубокой скорбью прощаюсь с нашим солдатом Матеушем, который, несмотря на усилия врачей, умер из-за бандитского нападения во время защиты польской границы", – сообщил министр.

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