



Столкновения на границе с Беларусью: в Польше скончался раненый пограничник

В Польше скончался раненый в результате столкновений с мигрантами на границе с Беларусью пограничник.



Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Комыш.



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По его словам, сотрудник польской погранслужбы получил ножевое ранение во время попытки прорыва мигрантов. Он находился в больнице больше недели. В конечном итоге, врачи так и не смогли его спасти.



"С глубокой скорбью прощаюсь с нашим солдатом Матеушем, который, несмотря на усилия врачей, умер из-за бандитского нападения во время защиты польской границы", – сообщил министр.