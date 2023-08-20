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Стало известно, насколько меньше "вагнеровцев" стало в Беларуси
20.08.2023 05:45 Алина Груднева

Стало известно, насколько меньше "вагнеровцев" стало в Беларуси

Наемники ЧВК "Вагнер" массово выезжают из Беларуси, поскольку их не устраивает отсутствие зарплаты. 

По данным украинского Центра национального сопротивления, информацию об этом подтверждают белорусские партизаны.

В частности, на территории Беларуси число "вагнеровцев" сократилось за последнее время с 5,8 тысяч наемников до 4,4 человек.
 
"Причиной является отсутствие финансирования со стороны России. Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует или перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться", – сказано в сообщении.
 
Уточняется, что "инструкторы" в виде российских наемников недовольны уровнем оплаты, который им предлагают в Беларуси.

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