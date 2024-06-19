



США разработали бомбы для уничтожения бункеров в Иране, КНДР и Китае, - СМИ

США разработали специальную бомбу, которая способна уничтожить подземные бункеры в Иране, КНДР и Китае.



Об этом сообщает газета The Telegraph.



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Уточняется, что журналисты заметили бомбардировщик Boeing B-1 ВВС США, который заправлялся топливом с танкера Boeing KC-135 Stratotanker, а под его носовой частью было нечто, похожее на "большую бомбу".



Изначально внимание на это обратил эксперт по авиации Дэвид Ченчиотти. Он подумал, что речь идет о GBU-31 со спутниковым наведением массой 2000 фунтов. Однако, присмотревшись, он определил, что речь идет о бомбе GBU-72, которая предназначена для проникновения вглубь земли и уничтожения бункеров.



Такая бомба обладает высокой проникающей способностью и относительно небольшим размером. Она достаточно мала и легка, чтобы ее могли нести истребители Boeing F-15E ВВС США.