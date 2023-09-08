



США раскритиковали сотрудничество Израиля с Россией в сфере кино

США осудили Израиль за подписание соглашения о сотрудничестве в сфере кинопроизводства с Россией.



Об этом сказано в заявлении представителя Госдепартамента.



"Министерство культуры России финансирует антисемитскую пропаганду. Мы не поощряем официальное сотрудничество между другими странами и Россией, особенно с такими россиянами, попавшими под санкции, как министр культуры", — сказано в заявлении.



В Госдепе обратили внимание на то, что Россия не является надежным союзником или партнером.



"Кремль создает и распространяет дезинформацию в попытке запутать людей и манипулировать ими. Мы против партнерства с Россией", - подчеркнули в Госдепе.



Напомним, 6 сентября Израиль и Россия подписали соглашение о совместном кинопроизводстве. Переговоры по этому поводу проводились около 15 лет. Этот шаг был резко воспринят Украиной.



В Израиле некоторые известные деятели культуры также выступили категорически против соглашения.