



Гнев из-за соглашения Израиля с РФ о производстве кино набирает обороты

В Израиле присоединились к недовольству Украины в отношении соглашения о совместном производстве кино, которое было подписано с Россией.



В сети распространяют петицию, авторы которой выступают против такого сотрудничества с РФ.



Некоторые известные деятели культуры в Израиле также выступили категорически против соглашения с Россией, назвав его аморальным, поскольку в РФ годами ущемляли свободу творчества и слова.



Ранее украинское посольство в Израиле напомнило Еврейскому Государству о том, что Россия распространяет военную пропаганду через кинематограф. Дипломаты выразили недоумение тем, что страна дает Кремлю дополнительную платформу для распространения токсичных идей.



Соглашение, о котором идет речь, было подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и полномочным послом Израиля в России Александром Бен Цви.