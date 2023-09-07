



Украина резко осудила Израиль за соглашение с Россией

Украина раскритиковала соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, которое подписали Израиль и Россия.



Соответствующее заявление опубликовало украинское посольство в Еврейским Государстве.



"В тот самый день, когда российская ракета ударила по многолюдному рынку, в очередной раз убив и ранив десятки невинных мирных жителей, правительство Израиля подписало соглашение о сотрудничестве в сфере кино с российскими пропагандистами. Израиль сотрудничает с этой безжалостной страной, хорошо известной своими усилиями по распространению военной пропаганды в кино", - сказали дипломаты.



В посольстве добавили, что пока международное сообщество изолирует Россию из-за неприемлемых для цивилизованной страны действий, "Израиль предлагает ей свои платформы для распространения токсичных идей".



Напомним, 6 сентября Израиль и Россия подписали соглашение о совместном кинопроизводстве. Переговоры по этому поводу проводились около 15 лет.