



США пока не будут менять подход к ударам Украины по России

Белый дом в ближайшее время не планирует менять "общий подход" к разрешению Украине наносить удары американским оружием по территории России, но будет продолжать обсуждать это с украинской стороной. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".



Кирби отметил, что не будет делать объявлений до принятия решений в контексте ударов Украины по России, но напомнил, что США меняют и развивают свою поддержку Киева в соответствии с развитием ситуации на поле боя.



"И я не ожидал бы, что этот общий подход изменится в ближайшие недели и месяцы. Посмотрим, как пойдут дела", – добавил он.



Представитель Белого дома сказал, что США продолжат тесно контактировать с украинской стороной, чтобы эффективно удовлетворять потребности Вооруженных Сил Украины на поле боя.