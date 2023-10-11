



США поддерживают создание безопасного гумкоридора из Газы

Соединенные Штаты поддерживают создание безопасного гуманитарного коридора из Газы.



Такое заявление сделал официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби.



По его словам, США активно обсуждают этот вопрос с Израилем и Египтом, чтобы гражданские могли безопасно покинуть Газу.



"Мы поддерживаем безопасный проход для гражданских лиц. Гражданские не виноваты в том, что сделал ХАМАС. Они не сделали ничего плохого. Гражданским должны быть предоставлены все возможности избежать боевых действий", — сказал Кирби.