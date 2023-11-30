



США поддержали бойкот: Госсекретарь Блинкен покинул встречу ОБСЕ

Соединенные Штаты Америки присоединились к бойкоту министерской встречи ОБСЕ, которая проходит в четверг, 30 ноября. Государственный секретарь США Энтони Блинкен уехал из Скопье (Северная Македония) еще до прибытия туда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.



Напомним, украинская делегация еще накануне знала о таком шаге со стороны США. Правда, американская дипломатическая служба не хотела публично представлять это изменение графика как бойкот министерской встречи из-за российского участия, сообщают СМИ со ссылкой на достоверные источники.



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Накануне Блинкен в Скопье провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Американский госсекретарь также принял участие в рабочем ужине, организованном на полях саммита, после которого и отбыл из Скопье.



Скорее всего, именно Блинкена имел в виду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, когда заявлял о наличии коллег, которые посетят ужин, состоявшийся без Лаврова, но не останутся на пленарное заседание.



После поездки в Северную Македонию у Блинкена запланирован визит в Израиль.



"Это прекрасно быть здесь, в Скопье...со всеми нашими коллегами. Северная Македония является союзником и партнером Соединенных Штатов и всех наших союзников по НАТО. Мы видим это каждый день. Мы решительно поддерживаем работу, которую вы осуществляете для укрепления демократических институтов", - сказал Блинкен.



У себя в Twitter (X) он написал, что "несмотря на обструкционизм России, мы остаемся полностью преданными ОБСЕ, ее основополагающим принципам и важной проделанной работе".



Как сообщал Mignews, в Скопье (Северная Македония) проходит министерское заседание ОБСЕ, на которое организаторы пригласили главу МИД РФ Сергея Лаврова. Такое решение вызвало международный протест и бойкот встречи представителями многих стран-участниц.



Например, Болгария не пустила в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за находящейся на борту спикера Марии Захаровой. Российская делегация все же прибыла в столицу Северной Македонии Скопье для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Лететь пришлось около 4 тыс. км. и более 5 часов.