



США отказались от встречи с представителям Израиля из-за слов Нетаниягу

Представители Белого дома отказались встречаться с представителем Израиля

после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что США задерживают военную помощь его стране.



Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Это решение ясно дает понять, что за подобные трюки есть последствия", - ответил американский источник.



По его словам, американцы разъярены из-за слов Нетаниягу, которые, якобы, нанесли "много вреда".



Ожидается, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретится с израильским коллегой Цахи Ханегби, который уже вылетел в США. А министр обороны Израиля Йоав Галант также не отменит свою визит.