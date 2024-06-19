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США отказались от встречи с представителям Израиля из-за слов Нетаниягу
19.06.2024 18:09 Алина Груднева

США отказались от встречи с представителям Израиля из-за слов Нетаниягу

Представители Белого дома отказались встречаться с представителем Израиля
после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу  заявил, что США задерживают военную помощь его стране.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

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"Это решение ясно дает понять, что за подобные трюки есть последствия", - ответил американский источник.

По его словам, американцы разъярены из-за слов Нетаниягу, которые, якобы, нанесли "много вреда".

Ожидается, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан встретится с израильским коллегой Цахи Ханегби, который уже вылетел в США.  А министр обороны Израиля Йоав Галант также не отменит свою визит.

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