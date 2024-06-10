



США отказались от резолюции СБ ООН, отвергающей буферную зону в Газе

США распространили еще одну измененную версию резолюции Совета Безопасности в поддержку последнего предложения Израиля о заключении соглашения о прекращении огня и заложникам в преддверии голосования.



В проекте был удален пункт, в котором подчеркивалось несогласие с созданием буферных зон безопасности в Газе после противодействия со стороны Израиля.



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Несколько месяцев назад Израиль начал работы по созданию буферной зоны безопасности на южной границе со стороны Газы, но некоторые его официальные лица настаивают на том, что эта зона является временной. Этот шаг был осужден США, однако высокопоставленный израильский чиновник сообщил газете The Times of Israel в начале этого года, что за закрытыми дверями оппозиция Вашингтона была не столь яростной.



Последний текст по-прежнему включает пункт, отвергающий "любые попытки демографических или территориальных изменений в Газе, включая любые действия, уменьшающие территорию Газы".



Новый проект также включает критически важный "пункт 14" израильского предложения о сделке с заложниками, который гласит, что шестинедельное прекращение огня на первом этапе может быть продлено до тех пор, пока продолжаются переговоры между сторонами на этом этапе - направленные на окончательное согласование условий второго этапа.



Кроме того, в новом проекте более четко указано, что Израиль "принял" последнее предложение по сделке с заложниками, в отличие от текста предыдущей версии, в котором говорилось, что последнее предложение "приемлемо для Израиля".

