



США осудили Иран за подрыв стабильности в Ираке

США осудили нападение на Эрбиль в Ираке, которое осуществил Корпус стражей исламской революции.



"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние нападения Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака", - сказано в заявлении Госдепа.



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Как сообщалось ранее, КСИР нанес удары по городу Эрбиль, недалеко от американского консульства. Также над аэропортом были перехвачены три ударных дрона.



В Ираке сообщили о погибших и раненых среди гражданского населения, пообещав подать жалобу в СБ ООН.