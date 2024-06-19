



США одобрили продажу Тайваню оружия на сумму $360 млн

Администрация Байдена одобрила новую сделку по продаже оружия Тайваню на сумму 360 миллионов долларов, в рамках которой острову будут отправлены сотни беспилотников, ракетное оборудование и сопутствующие вспомогательные материалы.



Заявление Госдепартамента, сделанное во вторник, не было неожиданным, но оно прозвучало в период высокой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином и наверняка вызовет осуждение со стороны Китая.



В пакет входит 291 система Altius-600M, беспилотные летательные аппараты, или дроны, с боеголовками.



Кроме того, в поставку входят 720 беспилотников Switchblade, известных как "беспилотные боеприпасы дальнего радиуса действия", говорится в сообщении Госдепартамента.



Продажа "отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала".



Она "поможет укрепить безопасность получателя и оказать содействие в поддержании политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", - заявили в министерстве.



Президент Тайваня Лай Чин-те поблагодарил США за одобрение последней продажи оружия на пресс-конференции в среду в Тайбэе.



Он сказал, что такие разрешения помогают поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.



"В будущем мы продолжим укреплять национальную обороноспособность Тайваня, будь то с помощью военных закупок или наших усилий", - сказал он.

В заявлении США утверждается, что последняя передача оружия не повлияет на военный баланс в регионе.



В этом заявлении нет ничего необычного, хотя в последние месяцы США и Китай пытались сгладить напряженные отношения.

