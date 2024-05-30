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США будут бойкотировать в ООН церемонию памяти в честь Раиси
30.05.2024 07:06 Алина Груднева

США будут бойкотировать в ООН церемонию памяти в честь Раиси

США 30 мая будут бойкотировать в ООН церемонию памяти в честь президента Ирана Ибрахима Раиси, погибшего в результате авиакатастрофы.

Об этом в комментарии Reuters сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

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"Мы не будем присутствовать на этом мероприятии. ООН должна поддерживать народ Ирана, а не увековечивать память его угнетателя. Раиси был причастен к многочисленным ужасающим нарушениям прав человека, включая внесудебные казни тысяч политзаключенных в 1988 году", - отметил источник.

По его словам, некоторые из подобных нарушений прав человека были во время пребывания Раиси в должности президента Ирана.

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