США будут бойкотировать в ООН церемонию памяти в честь Раиси
США 30 мая будут бойкотировать в ООН церемонию памяти в честь президента Ирана Ибрахима Раиси, погибшего в результате авиакатастрофы.
Об этом в комментарии Reuters сообщил американский чиновник на условиях анонимности.
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"Мы не будем присутствовать на этом мероприятии. ООН должна поддерживать народ Ирана, а не увековечивать память его угнетателя. Раиси был причастен к многочисленным ужасающим нарушениям прав человека, включая внесудебные казни тысяч политзаключенных в 1988 году", - отметил источник.
По его словам, некоторые из подобных нарушений прав человека были во время пребывания Раиси в должности президента Ирана.