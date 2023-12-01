



Споры между Российской Федерацией и Казахстаном: Отклики и Напряженность

Депутат Госдумы РФ, Федоров, вызвал недовольство в казахстанском парламенте, заявив, что «Казахстан не вышел из состава Советского Союза в соответствии с международным правом». Это заявление комментировало решение по делу членов просоветской группы «Народный совет».



В ответ казахстанский депутат Башимов обвинил Федорова в искажении истории и манипуляции фактами, подчеркнув, что Казахстан обрел независимость и получил международное признание. Он также подчеркнул, что заявления Федорова не соответствуют официальной политике президента России.



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События привлекли внимание после того, как активисты из «Народного совета трудящихся» заявили о своем отказе от «корпорации Казахстан» и выразили желание вернуться к «конституционному строю КазССР». Они были приговорены за сепаратизм, что вызвало обсуждение и напряженность в отношениях между двумя странами.



