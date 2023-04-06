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Спецпосланник ООН: не допускайте эскалации
06.04.2023 21:28 Алина Груднева

Спецпосланник ООН: не допускайте эскалации

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил ракетные обстрелы Израиля с ливанской территории.

Он призвал все стороны избегать "более масштабной эскалации".

"Я осуждаю неизбирательный запуск ракет из Ливана по Израилю, в результате которого были ранены люди. Это крупнейший подобный обстрел с 2006 года", — подчеркнул он.

По словам Веннесланда, это переходит рамки и должно немедленно прекратиться.

"Следует избегать более широкой эскалации. ООН поддерживает связь с соответствующими сторонами для немедленной деэскалации", — добавил дипломат.
 

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