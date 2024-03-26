



Союзники могут передать Украине 1,5 млн снарядов

Украинским военным могут передать вдвое больше снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Bloomberg.



"Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (речь о 800 тысячах боеприпасов для Украины - ред.)", - сказал министр, отметив, что всего нашей стране могут передать полтора миллиона снарядов.



Он уточнил, что финансирование первых поставок боеприпасов необходимо до того, как начнется их отправка в Украину. Поэтому чешская инициатива сама по себе не будет достаточной для поддержки нашей страны.



По мнению Липавского, инициатива Чехии уже приносит свои плоды и влияет на боевые действия в Украине, несмотря на то, что поставки снарядов еще не начались.



"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будет поставка свежих боеприпасов, что изменило их взгляд на использование текущих запасов", - добавил он.



При этом глава МИД отказался называть сроки доставки снарядов в Украину.



Напомним, снаряды сейчас являются одной из главных потребностей украинских защитников, поскольку их использование позволяет сдержать наступление российских оккупантов.



В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине, вне стран Евросоюза. Но для поставок нужно финансирование. Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупки снарядов средства.