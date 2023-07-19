



Сотни резервистов: мы не будем служить диктатуре

Сотни резервистов подписали декларацию, объявив, что они больше не будут появляться на службе в качестве добровольцев в знак протеста против правовой реформы.



"Мы не будем служить диктатуре. Законопроект об "обосновании разумности", по которому планируется провести голосование в ближайшие дни, попирает ценности Декларации независимости и противоречит духу ЦАХАЛа", - сказали "Братья по оружию" ("Ахим Бэ Нешек").



Отдельно документ об отказе подписали два бригадных генерала ВВС. От службы отказались экс-командир авиабазы "Хацерим" Шели Гутман и бывший глава Управления воздушных сил ВВС Амнон Эйн Дар.



"Я не буду продолжать работать добровольцем при режиме, который в одностороннем порядке меняет основное соглашение между гражданами и государством", — сказал бригадный генерал Гутман.