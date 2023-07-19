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Сотни резервистов: мы не будем служить диктатуре
19.07.2023 19:50 Алина Груднева

Сотни резервистов: мы не будем служить диктатуре

Сотни резервистов подписали декларацию, объявив, что они больше не будут появляться на службе в качестве добровольцев в знак протеста против правовой реформы.

"Мы не будем служить диктатуре. Законопроект об "обосновании разумности", по которому планируется провести голосование в ближайшие дни, попирает ценности Декларации независимости и противоречит духу ЦАХАЛа", - сказали "Братья по оружию" ("Ахим Бэ Нешек").

Отдельно документ об отказе подписали два бригадных генерала ВВС. От службы отказались экс-командир авиабазы "Хацерим" Шели Гутман и бывший глава Управления воздушных сил ВВС Амнон Эйн Дар.

"Я не буду продолжать работать добровольцем при режиме, который в одностороннем порядке меняет основное соглашение между гражданами и государством", — сказал бригадный генерал Гутман.

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