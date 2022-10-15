



Соглашение о морской границе: Макрон поздравил президента Ливана

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего ливанского коллегу Мишеля Ауна с достижением соглашения о демаркации морской границы с Израилем.



Об этом сообщает L'Orient Today.



"Путь был трудным и трудным, но благодаря настойчивости президента Ауна это соглашение было достигнуто. Мы внесли скромный вклад в это соглашение", - заявил Макрон во время разговора с ливанским президентом.



Макрон также заверил Ауна, что президент Ливана может рассчитывать на то, что французская компания TotalEnergies выполнит свои обязательства.



"Я позабочусь об этом", - подчеркнул президент Франции.



"Это, несомненно, важный шаг к большему миру для Израиля, Ливана и всех стран и народов региона», - сказал Макрон, добавив, что соглашение "будет способствовать стабильности на Ближнем Востоке и безопасности Израиля и Ливана".