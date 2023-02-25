



Смотрич угрожает остановкой финансирования обороны, чтобы получить власть

Министр финансов Бецалель Смотрич пригрозил приостановить финансирование обороны, чтобы удовлетворить свои требования во время обсуждения бюджета с представителями службы безопасности. Глава Минфина, который также является министром в министерстве обороны, вовлечен в борьбу с силовиками за власть в Иудее и Самарии. На этой неделе Смотричу были предоставлены широкие полномочия в решении гражданских вопросов на территории, а кабинет министров утвердил двухлетний бюджет.



“Друзья мои, вы обращаетесь ко мне с просьбами о дополнениях в бюджет”, – сказал Смотрич на одной из встреч с представителями Минобороны. “У меня нет проблем с тем, чтобы дать вам то, что вы хотите, но помните, что я министр финансов, и я тоже чего-то хочу”.



“Помните, кто я такой”, – добавил министр финансов.



Силовики были удивлены поведением Смотрича во время переговоров, поскольку он потребовал власти, обещанной ему во время коалиционных переговоров.



Лидер “Религиозного сионизма” также потребовал возможности назначать офицеров в подчинении гражданской администрации, но министр обороны Йоав Галант возразил ему, что это нанесет “ущерб безопасности государства”, и в итоге Смотрич уступил. Минобороны в итоге получило расширенное финансирование в бюджете.



Высокопоставленные чиновники Минобороны опасаются, что новая власть Смотрича на в Иудее и Самарии“вызовет огромные проблемы. Это серьезный инцидент, который нанесет ущерб безопасности страны”.