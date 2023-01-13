



Израиль — это страна с армией, а не армия со страной - Смотрич критикует Кохави

Бецалель Смотрич раскритиковал уходящего в отставку начальника штаба ЦАХАЛа Авива Кохави, который в ходе прощальных интервью в различных СМИ высказался против его назначения главой Иудеи и Самарии и заявил, что это равносильно дискредитации и уничтожению ЦАХАЛа.



"Если бы Кохави хотел понять, а не просто делать популистские заявления в рамках подготовки к своему выходу на политическую арену, он бы поговорил со мной и понял, что цель не в том, чтобы навредить командной цепочке ЦАХАЛа, а в том, чтобы вывести гражданскую администрацию из-под юрисдикции армии и натурализовать", — написал Смотрич в ответ в своем Twitter-аккаунте.



"ЦАХАЛ будет заниматься безопасностью, а гражданская система будет управлять гражданской жизнью. Хорошо для граждан и хорошо для ЦАХАЛа, — добавил он, — и вообще Кохави запутался и забыл, что Израиль — это страна, у которой есть армия, а не армия, у которой есть страна".



Таким образом Смотрич отреагировал на предупреждение генерала-майора о том, что попытки разделить обязанности в отношении поселений и предоставление серьезных полномочий министру нанесут ущерб командной структуре Армии обороны Израиля и поставят под удар ее боевую готовность.



Кохави обеспокоен тем, что Смотрич в роли министра в минобороны сможет назначать координатора действий правительства на территориях (COGAT) и будет иметь право вмешиваться в назначения руководителей гражданской администрации. Уходящий в отставку начальник штаба ЦАХАЛа обвинил его в "кампании по запугиванию высокопоставленных сотрудников службы безопасности", которая нанесет ущерб безопасности Израиля.